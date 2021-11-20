Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 ноября 2021 8:07

За четыре недели в общественном транспорте Ижевска оштрафовали 207 нарушителей масочного режима

В столице Удмуртии продолжаются профилактические рейды
Дмитрий Коренев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Рейды продолжатся и на следующей неделе. Фото: администрация Ижевска

Рейды продолжатся и на следующей неделе. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске продолжаются рейды по профилактике нарушений масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба городской администрации, за последнюю неделю были оштрафованы 35 граждан, «забывших маску дома», потерявших или выбросивших ее.

«Всего же - за 4 недели ежедневных профилактических рейдов в общественном транспорте составлено 207 протоколов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейды продолжатся и на следующей неделе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На федеральном канале показали фильм о пропавшей 7 лет назад Марии Марковой из Удмуртии

10 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки