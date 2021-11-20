На федеральном канале показали фильм о пропавшей 7 лет назад Марии Марковой из Удмуртии

Машу ищут уже 7 лет. Фото: скриншот фильма на ТВ3

В рамках программы «Вернувшиеся» (16+) на телеканале ТВ3 20 ноября вышла программа о пропавшей в Воткинске в 2014 году Марии Марковой. Передача вышла в 15:40 по ижевскому времени. Сюжет про Машу начинается с 24:55.

Напомним, в августе 2014 года 15-летняя Маша вышла из дома прогуляться, оставив телефон дома. Через некоторое время обеспокоенные родители забили тревогу, поиски начались в тот же день. Однако тихая и домашняя девочка словно провалилась сквозь землю, ее ищут до сих пор. Сейчас ей уже 22 года.

Недавно мы писали, как идут поиски спустя 7 лет. После нашей публикации дело под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Родители продолжают верить, что Маша найдется. Конечно, внешность за столько лет могла сильно измениться. Если вы видели девушку, похожую на нее - обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного 102). Это очень важно.

Приметы на момент пропажи: рост 155 см, стройное телосложение, светло-русые волосы.

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