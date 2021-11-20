Мужчину в спецодежде и тапочках почти три месяца ищут в Удмуртии

Житель Глазовского района пропал в Можге. Фото: ПСО «Регион 18»

В Удмуртии ищут жителя Глазовского района Золотарева Игоря Петровича 1986 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 19 августа текущего года он вышел с адреса город Можга, улица Интернациональная, 71 в неизвестном направлении.

«По месту проживания (УР, Глазовский район, СНТ «Труд») отсутствует», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 170 см, худощавый, темные волосы, карие глаза, носовая перегородка искривлена.

Был одет: голубая хлопчатобумажная рубашка, черные бруки (спецодежда), тапочки из EVA-материала.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят незамедлительно позвонить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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