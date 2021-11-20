Причины и обстоятельства уточняются. Фото: Анастасия Захарова

Сегодня, 20 ноября, на улице Жечева в Ижевске загорелся жилой дом. Как сообщили в МЧС по Удмуртии, сообщение о пожаре поступило в 14:16.

«К моменту прибытия первых подразделений, строение горело открытым пламенем», — сообщили в ведомстве.

В 14:34 возгорание локализовали. Обошлось без погибших и пострадавших.

Обстоятельства и причины уточняются.

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