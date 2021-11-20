Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав районов и городов республики не расслабляться в выходные

Александр Бречалов призвал глав районов и городов до конца дня отработать важные сообщения. Фото: Амир Закиров

Работа властей с обращениями граждан в Удмуртии в целом выстроена неплохо, однако в выходные интенсивность и качество такой работы снижается. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил глава республики Александр Бречалов в видеозаписи на своей странице «ВКонтакте». Он призвал глав районов и городов до конца дня отработать важные сообщения.

«Мол, [граждане] подождут до понедельника или до завершения праздничных дней. Так вот, я хочу напомнить, что суббота - рабочий день, и я вам специально его разгрузил, чтобы вы отрабатывали вопросы на своих территориях со своими командами, в том числе по обращениям граждан», - заявил Бречалов.

К примеру, сегодня утром к главе региона обратилась жительница Удмуртии. Дом ее матери, живущей в Красногорском районе, до сих пор не газифицирован, хотя соответствующий контракт был заключен еще 21 апреля. Примечательно, что мама девушки работает участковым терапевтом, хотя имеет возможность уйти на пенсию.

«Мы просим наших врачей каждый день совершать подвиг, выходить на работу, но простые, элементарные, бытовые вопросы не можем решить. Так нельзя относиться к нашим жителям», - подчеркнул глава республики.

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