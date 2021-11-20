Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 189 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным на утро 20 ноября в Удмуртии выявили 378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: оперштаб УР
Ижевск — 33 546 (+189 по отношению к утру 19 ноября)
Глазов — 3 163 (+32)
Игринский район — 1 873(+25)
Увинский район — 2 515(+21)
Сарапул — 2 646 (+19)
Сюмсинский район — 833 (+14)
Кезский район — 452 (+13)
Камбарский район — 687 (+9)
Юкаменский район — 569 (+9)
Дебесский район — 489 (+8)
Завьяловский район — 2 633 (+7)
Киясовский район — 460 (+7)
Малопургинский район — 771 (+5)
Каракулинский район — 483 (+4)
Балезинский район — 1 197 (+3)
Красногорский район — 563 (+3)
Сарапульский район — 696 (+3)
Селтинский район — 668 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 877 (+2)
Ярский район — 465 (+2)
Воткинск — 3 744
Можга — 3 510
Шарканский район — 1 177
Можгинский район — 1 044
Воткинский район — 1 068
Алнашский район — 963
Вавожский район — 649
Кизнерский район — 640
Глазовский район — 598
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