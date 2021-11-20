Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 189 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным на утро 20 ноября в Удмуртии выявили 378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: оперштаб УР

Ижевск — 33 546 (+189 по отношению к утру 19 ноября)

Глазов — 3 163 (+32)

Игринский район — 1 873(+25)

Увинский район — 2 515(+21)

Сарапул — 2 646 (+19)

Сюмсинский район — 833 (+14)

Кезский район — 452 (+13)

Камбарский район — 687 (+9)

Юкаменский район — 569 (+9)

Дебесский район — 489 (+8)

Завьяловский район — 2 633 (+7)

Киясовский район — 460 (+7)

Малопургинский район — 771 (+5)

Каракулинский район — 483 (+4)

Балезинский район — 1 197 (+3)

Красногорский район — 563 (+3)

Сарапульский район — 696 (+3)

Селтинский район — 668 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 877 (+2)

Ярский район — 465 (+2)

Воткинск — 3 744

Можга — 3 510

Шарканский район — 1 177

Можгинский район — 1 044

Воткинский район — 1 068

Алнашский район — 963

Вавожский район — 649

Кизнерский район — 640

Глазовский район — 598

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