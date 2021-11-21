Житель Ижевска принял участие в интеллектуальном шоу «Своя игра» на федеральном канале

Ижевчанин Александр Митряков. Фото: скриншот передачи «Своя игра» на YouTube (Ютуб)

20 ноября вышел новый выпуск интеллектуального шоу «Своя игра» (0+) на телеканале НТВ. Как сообщает IZHLIFE, в рамках турнира «Игры золотой девятки» выступил известный знаток нашей республики, кандидат исторических наук, преподаватель Удмуртского государственного университета, археолог Александр Митряков.

«Мне 36 лет. Я окончил исторический факультет удмуртского университета. Сейчас, в теплое время года, я в большей степени археолог, занимаюсь эпохой раннего железа. А когда холодает, я преподаю в университете и занимаюсь обществознанием со школьниками», – рассказал про себя Александр.

Первый тур для нашего земляка был не самым удачным – он уступил соперникам и ушел в минус по очкам. Однако, во втором раунде Александр ответил на несколько сложных вопросов и вышел на второе место. В третьем раунде ижевчанин верно ответил на вопрос-аукцион, пошел ва-банк и вышел в лидеры.

Оппоненты ижевчанина – директор школы из Королева и переводчик из Ульяновска. Фото: скриншот передачи «Своя игра» на YouTube (Ютуб)

Финальный раунд – аббревиатуры. В нем одержала победу игрок из Ульяновска, которая также стала победителем этой игры. Александр Митряков уступил ей всего 200 баллов, набрав 14 300 очков.

СПРАВКА

«Своя игра» – российский вариант всемирно известной телеигры «Jeopardy!» (Джепади). В каждом выпуске программы место за игровыми пультами занимают три интеллектуала. Им предстоит отвечать на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник дает верный ответ, сумма переходит к нему на счет, если ошибается – очки снимаются. По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, ведь стремящиеся к победе люди готовы рисковать, лишь бы вырваться вперед.

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