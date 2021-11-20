Глава Удмуртии Александр Бречалов о снегопаде в Ижевске 20 ноября: «К этому нужно готовиться»

20 ноября город завалило снегом. Фото: администрация Ижевска

Как и прогнозировали синоптики, 20 ноября в Ижевске начался обильный снегопад. На улицах ожидаемо образовалась снежная каша, случались дорожные аварии. О непростой обстановке на дорогах столицы Удмуртии стали сообщать пользователи социальных сетей.

«На дорогах аккуратнее, в поворотах таскает сегодня на ура. Снижайте скорость, берегите себя», – написал пользователь Виталий «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» во «ВКонтакте».

«Дороги в городе вообще планируют чистить, кошмар какой-то творится на улицах, просто каша из грязи и снега, так и до ДТП дело дойдет. Проехала по всей ул. Удмуртская. Только у ГИБДД я встретила технику», – пожаловалась ижевчанка Полина (также «ИГГС»).

«ДТП на улица Ленина», – публикация от имени сообщества «ИГГС».

Не обошлось и без ДТП. Фото: Саша Ложкин, ИГГС

Администрация Ижевска в 12:04 отчиталась о чистке дорог в городе.

Фото: администрация Ижевска

«Ручные бригады и дорожная техника с самого утра расчищают городские дороги от снега. В приоритете по уборке снега – улицы, где курсирует общественный транспорт, подходы и подъезды к больницам и другим социальным учреждениям, остановки общественного транспорта, тротуары и зоны пешеходных переходов», – сообщила пресс-служба муниципалитета. Следить за перемещением снегоуборочной техники можно в онлайн-режиме по ссылке.

Об обращениях жителей, возмущенных ситуацией, рассказал и глава Удмуртии Александр Бречалов в видеозаписи на своей странице «ВКонтакте».

«Много сообщений было по уборке улиц, в том числе - и в первую очередь - в Ижевске. Да, такое бывает - у нас снег выпадает. Много снега. И к этому тоже нужно готовиться. И все, кто завис в приятных хлопотах выходного дня - возвращайтесь, отработайте срочные и важные сообщения, которые естественно касаются жизни и здоровья наших людей и не расслабляйтесь. Всем спасибо за сообщения, будем стараться их оперативно отрабатывать», – заявил глава региона.

Напомним, в том же видеообращении он призвал руководителей городов и районов не расслабляться по субботам и реагировать на обращения граждан.

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