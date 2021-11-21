Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 184 ижевчан. Фото: pixabay.com

Коронавирус в Удмуртии не отступает. По данным оперштаба республики, на 21 ноября этой инфекцией заболели еще 376 человек. 301 человек выздоровел, их выписали и 14 человек скончалось. В числе заболевших: 39 детей и 94 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: Оперштаб УР

Ижевск — 33 730 (+184 по отношению к утру 20 ноября)

Глазов — 3 163

Игринский район — 1 873

Увинский район — 2 528 (+13)

Сарапул — 2 646

Сюмсинский район — 838 (+5)

Кезский район — 452

Камбарский район — 687

Юкаменский район — 569

Дебесский район — 489

Завьяловский район — 2 667 (+34)

Киясовский район — 460

Малопургинский район — 811 (+20)

Каракулинский район — 483

Балезинский район — 1 197

Красногорский район — 563

Сарапульский район — 696

Селтинский район — 669 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 893 (+16)

Ярский район — 465

Воткинск — 3 782 (+38)

Можга — 3 525 (+15)

Шарканский район — 1 187

Можгинский район — 1 053 (+9)

Воткинский район — 1 073 (+5)

Алнашский район — 968 (+5)

Вавожский район — 655 (+12)

Кизнерский район — 649 (+9)

Глазовский район — 598

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске активно продолжается борьба со снегом на магистралях и тротуарах

«Страстная удмуртская женщина»: ижевчанка Анета Капба стала финалистом шоу X FACTOR BELARUS