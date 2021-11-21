Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 184 ижевчан. Фото: pixabay.com
Коронавирус в Удмуртии не отступает. По данным оперштаба республики, на 21 ноября этой инфекцией заболели еще 376 человек. 301 человек выздоровел, их выписали и 14 человек скончалось. В числе заболевших: 39 детей и 94 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: Оперштаб УР
Ижевск — 33 730 (+184 по отношению к утру 20 ноября)
Глазов — 3 163
Игринский район — 1 873
Увинский район — 2 528 (+13)
Сарапул — 2 646
Сюмсинский район — 838 (+5)
Кезский район — 452
Камбарский район — 687
Юкаменский район — 569
Дебесский район — 489
Завьяловский район — 2 667 (+34)
Киясовский район — 460
Малопургинский район — 811 (+20)
Каракулинский район — 483
Балезинский район — 1 197
Красногорский район — 563
Сарапульский район — 696
Селтинский район — 669 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 893 (+16)
Ярский район — 465
Воткинск — 3 782 (+38)
Можга — 3 525 (+15)
Шарканский район — 1 187
Можгинский район — 1 053 (+9)
Воткинский район — 1 073 (+5)
Алнашский район — 968 (+5)
Вавожский район — 655 (+12)
Кизнерский район — 649 (+9)
Глазовский район — 598
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ижевске активно продолжается борьба со снегом на магистралях и тротуарах
«Страстная удмуртская женщина»: ижевчанка Анета Капба стала финалистом шоу X FACTOR BELARUS