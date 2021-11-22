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Общество22 ноября 2021 1:54

Снег и -4 градуса ожидается в Ижевске 22 ноября

Рассказываем о погоде на день
Инга Коган
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Ижевск снова накроет снег. Архив редакции

Ижевск снова накроет снег. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 22 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -2…-4°С. Ожидается облачная погода. Днем местами пройдет умеренный снег. На дорогах гололедица, снежные заносы, накат.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 741 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличного понедельника!

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