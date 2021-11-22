Снег и -4 градуса ожидается в Ижевске 22 ноября

Ижевск снова накроет снег. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 22 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -2…-4°С. Ожидается облачная погода. Днем местами пройдет умеренный снег. На дорогах гололедица, снежные заносы, накат.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 741 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличного понедельника!

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