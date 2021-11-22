Вор из Ижевска похитил из садового домика металла на 11 тысяч рублей

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В полицию обратилась 68-летняя жительница Ижевска и рассказала, что в садовом домике обнаружила взломанные замки и что у нее украли вещи. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, из дома были похищены металлические изделия. Общий ущерб превысил более 11 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Завьяловскому району установили подозреваемого воришку и задержали его. Им оказался 47-летний нигде не работающий, ранее судимый за совершение грабежа житель Ижевска.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Сотрудниками полиции принимаются меры к розыску похищенного имущества.

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