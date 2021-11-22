5 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

В тяжелом состоянии находятся 284 человека. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 22 ноября в республике выявлено 375 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 31 ребенок и 82 человека старше 65 лет. Зафиксировано 5 смертей.

289 человек выздоровели, их выписали.

7 643 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 892 - в состоянии средней степени тяжести, 284 – в тяжелом состоянии.

Всего на 22 ноября в Удмуртии зарегистрировано 72 617 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 61 207 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксирован 3 151 летальный исход.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 611 301 житель Удмуртии. Из них 398 348 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 107 202 человека.

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