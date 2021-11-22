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Общество22 ноября 2021 3:19

Последние новости Ижевска на утро 22 ноября 2021 года: снегопад, пропавшая из детдома, Загитова и убитый кот

Что произошло в городе, пока вы спали?
Инга Коган
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Снежный Ижевск. Архив редакции

Снежный Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 ноября, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода, пройдет снег и будет -4 градуса.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Гороскоп на 22 ноября для ижевчан: Близнецов хотят украсть, Овнов ждет ваниль, а Ракам нужно быть смелее

Стендапер из Ижевска вылетел из шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

На улице Жечева в Ижевске загорелся жилой дом

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Мужчину в спецодежде и тапочках почти три месяца ищут в Удмуртии

За четыре недели в общественном транспорте Ижевска оштрафовали 207 нарушителей масочного режима

«Страстная удмуртская женщина»: ижевчанка Анета Капба стала финалистом шоу X FACTOR BELARUS

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Борьба со снегом

Дорожная техника в Ижевске. Фото: администрация города

Дорожная техника в Ижевске. Фото: администрация города

Накануне, 21 ноября, Ижевск накрыл снегопад. На улицах ожидаемо образовалась снежная каша, случались дорожные аварии. Жители жаловались на непростую обстановку на дорогах столицы Удмуртии

«Да, такое бывает - у нас снег выпадает. Много снега. И к этому тоже нужно готовиться. И все, кто завис в приятных хлопотах выходного дня – возвращайтесь, отработайте срочные и важные сообщения, которые естественно касаются жизни и здоровья наших людей и не расслабляйтесь. Всем спасибо за сообщения, будем стараться их оперативно отрабатывать», – заявил глава региона.

Погода на неделю в Ижевске

Неделя обещает быть снежной. Архив редакции

Неделя обещает быть снежной. Архив редакции

Конец ноября обещает быть снежным. Самую низкую температуру на этой неделе обещают в четверг ночью, 25 ноября. Столбик термометра опуститься до -15 °С. Подробный прогноз читайте здесь.

Алина Загитова и убитый кот Кузя

Фото: @azagitova

Фото: @azagitova

Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года ижевчанка Алина Загитова отреагировала на убийство кота Кузи, которого замучили в Северодвинске. Соответствующую сторис девушка выложила у себя в социальной сети «Инстаграм».

Пропавший подросток

Пропавший подросток. Фото: @psoregion18

Пропавший подросток. Фото: @psoregion18

В ночь с 20 на 21 ноября 2021 года из Республиканского детского дома ушла Эвелина Калабина, 2005 года рождения. Ее ищут.

Красивая история любви

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Виктории 52 года. Ее любимому голландцу Ролфу – 62. Она встретила его сразу после развода с первым мужем, тоже голландцем. Их история в проекте «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!