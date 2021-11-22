Выпавшее из трактора бревно насквозь пробило «Весту» в Удмуртии

Бревно прошило автомобиль насквозь. Фото: «ВГГС»

В Воткинске произошло ДТП, достойное сюжета американского фильма «Пункт назначения» (18+), сообщается в паблике «ВГГС» во «ВКонтакте». Выпавшее из трактора бревно насквозь прошило автомобиль «Лада Веста».

Фото: «ВГГС»

«В автомобиле, несмотря на жуткие повреждения, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи приходят в ужас от увиденного и одновременно радуются за людей, которые остались в живых.

«Поздравляю, вы обманули смерть», — пишет Равиль Нургалеев.

«Поздравляю. Вы обладатель нового авто», — констатирует Алексей Кулачков.

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