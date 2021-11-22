Начальницу управления культуры и спорта в Удмуртии осудили за отмывание денег через подчиненных

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Фото: архив КП

Начальницу МКУК «Управление культуры, спорта и молодежной политики Сарапульского района» признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

«Следствием установлено, что подозреваемая, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, изготовила приказы о выплате надбавок за интенсивность и высокие результаты работы подчиненным сотрудникам, при этом требовала от них передачи ей лично части выплаченной надбавки», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что таким образом 47-летняя чиновница получила 189 тысяч рублей, которыми распорядилась «по своему усмотрению».

Женщина полностью признала свою вину и возместила нанесенный государству ущерб, Уголовное дело в ее отношении рассматривалось в особом порядке. Суд назначил чиновнице наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

6 млн рублей выделено на ремонт драмтеатра имени Короленко в Ижевске

Выпавшее из трактора бревно насквозь пробило «Весту» в Удмуртии