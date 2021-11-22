6 млн рублей выделено на ремонт здания бывшего драмтеатра имени Короленко в Ижевске

Работа театра «Айкай» не приостановлена, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим концертам. Фото: Сергей Грачев

Начался ремонт помещений в здании бывшего Государственного драмтеатра имени Короленко в Ижевске, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Сейчас здание 1946 года постройки занимает Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».

«На ремонт помещений для творческого коллектива выделено 6 млн рублей из республиканского бюджета. До конца 2021 года обновятся гримерные артистов, репетиционный зал, оркестровая яма, пошивочный цех, костюмерная комната и коридор с гардеробом. После ремонта труппа сможет проводить в здании камерные концерты. Фасад здания со стороны улицы Карла Маркса реконструировали в 2016 году», – отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев (цитата по пресс-службе главы и правительства региона).

Отмечается, что работа театра «Айкай» не приостановлена, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим концертам. На данный момент «Айкай» занимает всего 15% здания, это его репетиционная база. Театр базируется в историческом здании с 1992 года, до 2011 года он делил его с русским драмтеатром.

Напомним, в 2011 году театр имени Короленко закрыли, а актеров перевели в Русский драматический театр. Встал вопрос о судьбе здания. Сначала было предложено снести его и на этом месте построить автовокзал, потом от идеи отказались и передали здание театру «Айкай». В 2018 году глава республики Александр Бречалов сообщил, что к юбилею государственности удмуртского народа здание все же снесут и построят на этом месте Центр Удмуртской культуры. Однако подобная инициатива понравилась не всем горожанам, и общественники выступили с призывом сохранить его в историческом виде, просто отремонтировав.

Проект Центра удмуртской культуры не понравился ижевчанам. Фото: Дмитрий Сурнин

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