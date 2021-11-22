У 83-летней жительницы Удмуртии украли 227 тысяч рублей во время проведения «обряда исцеления»

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

В полицию Можги с сообщением о хищении денег обратилась 83-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии. Пенсионерка рассказала, что в дневное время на улице к ней подошла молодая незнакомка и спросила, не сдает ли она комнату. Потерпевшая решила показать девушке потенциальное жилище и впустила ее в свою квартиру. В ходе осмотра комнаты внезапно оказалось, что незнакомка обладает экстрасенсорными способностями.

«Женщина сообщила, что у пенсионерки имеется тяжелое заболевание, и предложила помощь в исцелении, для проведения обряда она попросила передать ей все имеющиеся денежные средства», – говорится в сообщении ведомства.

Испуганная пенсионерка передала девушке сверток, в котором находились деньги и документы. Проведя «обряд», девушка вернула сверток и покинула квартиру. Подразумевалось, что «исцеление» будет проведено безвозмездно, однако после проведения обряда можгинка обнаружила, что из свертка пропали 227 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в значительном размере»).

Сотрудники уголовного розыска и экспертно-криминалистического отдела установили личность подозреваемой, ей оказалась 23-летняя ранее судимая жительница Кирова. Девушку задержали по месту жительства. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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