Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Удмуртии

Два человека попали в больницу, еще одному назначено амбулаторное лечение. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 21 ноября, около 13:20, на 68-м километре автодороги «Ижевск – Ува» в Увинском районе Удмуртии произошло массовое ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1964 г.р. не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тайгаз» под управлением мужчины 1981 г.р., с последующим столкновением с автомобилем «Фольксваген» под управлением мужчины 1978 г.р.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП водитель автомобиля «Тагаз» и его пассажир - женщина 1973 года рождения, получили травмы, были госпитализированы; водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы, назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скорость, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

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