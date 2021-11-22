Количество ковид-центров в Ижевске сократится до пятнадцати

Во всех бывших ковид-центрах проведут санобработку и дезинфекцию помещений. Фото: Минздрав УР

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки три больницы Ижевска, сейчас функционирующие в качестве ковидариев, вернутся к работе в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, с 22 ноября пациентов с другими заболеваниями начнет принимать ГКБ №1, с 25 ноября, - ГКБ №8. Также на текущей неделе из работы с ковид-пациентами выйдут два подразделения ГКБ № 6 - детское инфекционное отделение и стационар по улице Ленина, 81.

«Стабилизация эпидемиологической ситуации позволяет нам вернуть часть больниц к нормальному функционированию. Тем не менее, они продолжат оставаться в резерве для оперативного разворачивания ковид-коек, в случае нового ухудшения ситуации с заболеваемостью», – отметила зампред Правительства Удмуртии Эльвира Пинчук (цитата по пресс-службе Миздрава).

Во всех бывших ковид-центрах проведут санобработку и дезинфекцию помещений.

Таким образом, ковидный коечный фонд Удмуртии сократится до 2 463 коек в 15 медицинских организациях.

«По данным на 22 ноября, сейчас в ковид - стационарах занято 1 625 коек», – сообщает региональный Минздрав.

Напомним, ранее коечный фонд региона сократили на 10%.

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