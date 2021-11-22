В 2021 году средний житель Удмуртии тратит на алкоголь 1 095 рублей в месяц

Общий объем продажи винодельческой продукции составил 592 тыс. декалитров, в том числе вина – 334 тыс. декалитров. Фото: pixabay.com

За 9 месяцев текущего года население Удмуртии потратило на алкоголь 14,7 млрд рублей, сообщает Удмуртстат. Так образом, средний житель Удмуртии тратил на алкоголь 1 095 рублей в месяц.

«К примеру, на покупку мяса и мясных продуктов было потрачено 1 014 рублей в месяц, кондитерских изделий – 552 рубля, хлеба и хлебобулочных изделий – 539 рублей, молочных продуктов – 513 рублей, молочных продуктов – 513 рублей, лекарственных средств – 410 рублей», – говорится в сообщении.

Из всего ассортимента алкогольной продукции жители республики предпочитают пиво и пивные напитки - в январе-сентябре продано 7 075 тыс. дкл, данные Росалкогольрегулирования. Водки продано 916 тыс. дкл, коньяка – 77 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции – 75 тыс. декалитров. Общий объем продажи винодельческой продукции составил 592 тыс. декалитров, в том числе вина – 334 тыс. декалитров.

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