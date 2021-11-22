На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске заработала новая автобусная остановка

Остановка выполнена в необычном дизайне. Фото: Сергей Грачев

На улице 50 лет ВЛКСМ в столице Удмуртии заработала автобусная остановка «Новый город», сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Здесь будут останавливаться маршруты №№ 28, 29, 36 и 79.

«Обращаем внимание на появление нового остановочного пункта, который с сегодняшнего дня располагается между остановками «улица Пушкинская» и «улица Фруктовая» по направлению в городок Металлургов», – говорится в сообщении.

Напомним, новый павильон выполнен в необычном дизайне. Остановка должна была заработать еще в середине августа, однако ввиду выявленных замечаний ее запуск был отложен.

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