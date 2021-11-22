Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о бомбе в собственном доме

Подсудимый признал свою вину. Фото: архив КП

Суд в Сарапуле рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«Установлено, что подсудимый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер экстренной службы «112» и сообщил заведомо ложные сведения о том, что в многоквартирном доме, где он проживает, заложена бомба», – говорится в сообщении.

При проверке сообщения в доме не оказалось ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Из-за поступка мужчины была дезорганизована деятельность органов и служб, предназначенных оказывать помощь в экстренных ситуациях, а также отвлечены силы и средства на проверку заведомо ложного сообщения.

Подсудимый признал свою вину. С учетом всех обстоятельств суд приговорил сарапульчанина к ограничению свободы на срок 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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