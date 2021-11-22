Спортсмены из Удмуртии Юлия Каримова и Владимир Кононов поздравили воспитанников ИВК с завершением первого этапа XII Всероссийской спартакиады

Воспитанники ИВК задавали именитым гостям вопросы, интересовались их биографией, слушали советы для начинающих спортсменов. Фото: пресс-служба УФСИН по УР

Сегодня, 22 ноября, в Ижевской воспитательной колонии прошел финал первого этапа XII Всероссийской спартакиады среди несовершеннолетних осужденных, отбывающих здесь наказание. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии, на закрытии спартакиады присутствовали двукратная бронзовая призерка Олимпиады-2020 по пулевой стрельбе Юлия Каримова, бронзовый призер Паралимпиады-2010 в Ванкувере и серебряный призер Олимпиады в Сочи Владимир Кононов, старший тренер Удмуртской Республики по рукопашному бою, член общественного совета УФСИН Сергей Чибирев, а также представитель Удмуртского республиканского общества ОГО ВФСО «Динамо» (организатора спартакиады), мастер спорта СССР по биатлону Дмитрий Широбоков.

Фото: пресс-служба УФСИН по УР

«На закрытии спартакиады среди несовершеннолетних осужденных гости провели беседу с воспитанниками, поделились своими историями о становлении их в профессиональном спорте, победах и планах на будущее. Вместе с воспитанниками Ижевской ВК послушать выступления именитых спортсменов в режиме онлайн смогли несовершеннолетние осужденные из других территориальных органов ФСИН России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспитанники ИВК задавали именитым гостям вопросы, интересовались их биографией, слушали советы для начинающих спортсменов.

В рамках спартакиады ребята состязались в 22 видах спорта, в том числе в легкой атлетике, армспорте, мини-футболе, волейболе, теннисе и шахматах.

На торжественной церемонии награждении победители получили медали и грамоты из рук олимпийских призеров. Спортсмены пожелали ребятам «продолжать заниматься спортом, найти главную цель в жизни и твердо идти к ней».

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