Холодный арктический воздух начнет поступать в Удмуртию на текущей неделе

В течение недели ожидается небольшой и умеренный снег. Фото: Сергей Грачев

За минувшие выходные в Удмуртии выпало от 10 до 40% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр Удмуртии. На некоторых метеостанциях снежный покров увеличился до 10-15 см. Рассказываем о погоде в Ижевске и Удмуртии в ближайшую неделю.

«На предстоящей неделе сильных осадков не предвидится. В течение рабочих дней временами пройдет небольшой снег, в пятницу в связи с прохождением теплого фронта интенсивность снега повысится до умеренного», — сообщает региональный Гидрометцентр.

Отмечается, что до середины текущей недели в Удмуртию начнет поступать холодный воздух с Северного Ледовитого океана, что приведет к общему похолоданию.

В течение дня 23 ноября температура воздуха составит -5..-10°С, 24 ноября -10..-15°С.

В ночь с 24 на 25 ноября столбик термометра опустится до -15..-20°С, днем 25 ноября окажется в пределах -7..-12°С.

Далее температура воздуха вновь начнет повышаться. В ночь с 25 на 26 ноября ожидаются -8..-13°С, днем до -1..-6°С. Ветер усилится до 10-14 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Предварительно, в выходные дни температура воздуха сохранится ниже климатической нормы. Существенных осадков не ожидается.

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