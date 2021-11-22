На форуме «Сделано в Удмуртии - 2021» выступит известный тренер личностного роста Ицхак Пинтосевич

Фото: Корпорация развития Удмуртии
Одним из спикеров форума «Сделано в Удмуртии – 2021», который пройдет с 6 по 10 декабря, станет эксперт в системном развитии личности, почетный профессор Бизнес-школы «Синергия», один из самых популярных тренеров личностного роста в русскоязычном мире Ицхак Пинтосевич. Об этом сообщает пресс-службы Корпорации развития республики.
«Предпринимателям Удмуртии он расскажет об инструментах планирования для бизнеса», — говорится в сообщении.
Ключевой темой форума станут «Тренды, которые меняют мир». Напомним, принять участие в мероприятии могут как начинающие и действующие предприниматели, так и самозанятые и физические лица.
Подробнее о других спикерах, об отдельной площадке для самозанятых и о елке с подарками для всех участников мы писали здесь. Корпорация будет вести трансляции с форума на своем официальном сайте.
Мероприятие проводит АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Правительства Удмуртской Республики.
Регистрация доступна по ссылке.
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