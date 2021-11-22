Гороскоп на 23 ноября для ижевчан: Весы будут грустить, а Скорпионам не стоит завидовать успехам коллег

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

В последнее время вы привыкли к тому, что интуиция вас подводит. Пора отвыкать. Также звезды советуют быть чуть смелее и решительнее.

ТЕЛЕЦ

Непростой день. Придется решать несколько важных задач одновременно, но звезды в вас нисколько не сомневаются.

БЛИЗНЕЦЫ

Скучным этот день точно не назовешь. До обеда возможны неожиданные встречи и удивительные знакомства, а под вечер жизнь готовит вам настоящий сюрприз.

РАК

Вам придется распутывать клубок противоречий, который вы сами же и создали. Неплохой день для походов по магазинам.

ЛЕВ

Звезды советуют обратить серьезное внимание на свое психологическое здоровье и поменьше нервничать по пустякам. В целом день неплохой, особенно в финансовом отношении.

ДЕВА

Великолепный день. Получается все, за что бы вы ни взялись. Вечером вероятен небольшой конфликт на бытовой почве, но при желании его довольно просто свести на нет.

ВЕСЫ

С утра вас окутает вселенская грусть. Вы рискуете сохранить это состояние до конца дня, если временно не смените обстановку и круг общения.

СКОРПИОН

Не завидуйте успехам коллег, ни к чему хорошему это не приведет. Ищите причину своих неудач в себе-любимом.

СТРЕЛЕЦ

Есть высокая вероятность найти единомышленника в каком-то важном деле, который бескорыстно поможет вам завершить начатое до конца.

КОЗЕРОГ

Обстоятельства будут благоприятствовать разнообразному и весьма продуктивному общению. Не закрывайтесь от людей, иначе рискуете пропустить крайне важную для вас информацию.

ВОДОЛЕЙ

Включите логику и не отключайте ее до конца дня. Сегодня вам важно сохранять предельно рациональный взгляд на окружающую действительность.

РЫБЫ

Ваш день будет состоять из разнообразных бурь, противоречий и иносказаний. Первое время будет непросто но ближе к обеду вы сориентируетесь и найдете островок стабильности.

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