Гороскоп на 23 ноября для ижевчан: Весы будут грустить, а Скорпионам не стоит завидовать успехам коллег

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pixabay.com
ОВЕН
В последнее время вы привыкли к тому, что интуиция вас подводит. Пора отвыкать. Также звезды советуют быть чуть смелее и решительнее.
ТЕЛЕЦ
Непростой день. Придется решать несколько важных задач одновременно, но звезды в вас нисколько не сомневаются.
БЛИЗНЕЦЫ
Скучным этот день точно не назовешь. До обеда возможны неожиданные встречи и удивительные знакомства, а под вечер жизнь готовит вам настоящий сюрприз.
РАК
Вам придется распутывать клубок противоречий, который вы сами же и создали. Неплохой день для походов по магазинам.
ЛЕВ
Звезды советуют обратить серьезное внимание на свое психологическое здоровье и поменьше нервничать по пустякам. В целом день неплохой, особенно в финансовом отношении.
ДЕВА
Великолепный день. Получается все, за что бы вы ни взялись. Вечером вероятен небольшой конфликт на бытовой почве, но при желании его довольно просто свести на нет.
ВЕСЫ
С утра вас окутает вселенская грусть. Вы рискуете сохранить это состояние до конца дня, если временно не смените обстановку и круг общения.
СКОРПИОН
Не завидуйте успехам коллег, ни к чему хорошему это не приведет. Ищите причину своих неудач в себе-любимом.
СТРЕЛЕЦ
Есть высокая вероятность найти единомышленника в каком-то важном деле, который бескорыстно поможет вам завершить начатое до конца.
КОЗЕРОГ
Обстоятельства будут благоприятствовать разнообразному и весьма продуктивному общению. Не закрывайтесь от людей, иначе рискуете пропустить крайне важную для вас информацию.
ВОДОЛЕЙ
Включите логику и не отключайте ее до конца дня. Сегодня вам важно сохранять предельно рациональный взгляд на окружающую действительность.
РЫБЫ
Ваш день будет состоять из разнообразных бурь, противоречий и иносказаний. Первое время будет непросто но ближе к обеду вы сориентируетесь и найдете островок стабильности.
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