110 новых школьных автобусов поступило в Удмуртию

В республике действует порядка 600 школьных маршрутов, по которым ежедневно курсируют более 300 автобусов. Фото: udmurt.ru

Накануне, 22 ноября, в Удмуртию поступило 110 новых школьных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

«Впервые мы выдаем крупную партию автобусов для школ и закрываем потребность за 2021 год. Мы закупили 110 автобусов на общую сумму 266 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета во исполнение поручений Президента России Владимира Путина. Это 71 автобус марки ПАЗ, 36 единиц техники марки ГАЗ, и три автобуса УАЗ. Все автобусы 2021 года выпуска, снабжены тахографами, системой ГЛОНАСС, всем необходимым оборудованием, которые отвечают за безопасность», – рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова (цитата по пресс-службе главы и правительства Удмуртии).

По ее словам, в регионе действует порядка 600 школьных маршрутов, по которым ежедневно курсируют более 300 автобусов. Технику распределяют исходя из общей потребности образовательного учреждения, а также изношенности транспорта. Эксплуатировать отдельный автобус можно не более 10 лет.

Отмечается, что благодаря обновлению автопарка в Удмуртии запущено 16 новых школьных маршрутов и разгружено 10 самых востребованных направлений.

«Все автобусы уже поступили в республику, в ближайшие дни будут выданы образовательным организациям. Выдача будет проходить в течение нескольких дней. Автобусы находятся на разных площадках, у разных дилеров. На будущий год планируем заменить порядка 60 автобусов», – пояснила Болотникова.

Отмечается, что благодаря обновлению автопарка в Удмуртии запущено 16 новых школьных маршрутов и разгружено 10 самых востребованных направлений. За последние три года автопарк Удмуртии пополнился на 221 единицу техники.

«В 2020 году в Удмуртию поступило 37 школьных автобусов различных модификаций на общую сумму более 79 млн рублей: 15 единиц марки ГАЗ — 24 млн рублей, пять единиц марки «Форд» — 12 млн рублей, 15 единиц марки ПАЗ — 39 млн рублей и две единицы марки УАЗ — 4 млн рублей», – напоминают в пресс-службе главы и правительства региона.

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