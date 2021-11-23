Последние новости Ижевска на утро 23 ноября 2021 года: возобновление диспансеризации в Удмуртии, насквозь пробитый бревном автомобиль и ремонт театра имени Короленко

Работа театра «Айкай» не приостановлена, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим концертам. Фото: Сергей Грачев
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 23 ноября. Сегодня днем ожидается небольшой снег и -6°С. Рассказываем последние новости на утро 23 ноября 2021 года одной строкой:
Начальницу управления культуры и спорта в Удмуртии осудили за отмывание денег через подчиненных
ТОП-7 дорогих квартир Ижевска, которые сейчас продаются
Стендапер из Ижевска вылетел из шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
На чемпионате мира по джиу-джитсу победили спортсмены из Удмуртии
У 83-летней жительницы Удмуртии украли 227 тысяч рублей во время проведения «обряда исцеления»
Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Удмуртии
Спортсмены из Удмуртии Юлия Каримова и Владимир Кононов поздравили воспитанников ИВК с завершением первого этапа XII Всероссийской спартакиады
Холодный арктический воздух начнет поступать в Удмуртию на текущей неделе
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Глазове
В 2021 году средний житель Удмуртии тратит на алкоголь 1 095 рублей в месяц
Перейдем к подробным новостям:
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРОФОСМОТРЫ ВОЗОБНОВЛЕНЫ В УДМУРТИИ
Диспансеризацию и профосмотры в Удмуртии приостановили с 7 октября. Фото: Александр Бречалов
Также власти республики обсуждают вопрос о возобновлении плановой медицинской помощи. Подробнее
БЫВШИЙ ДРАМТЕАТР ИМЕНИ КОРОЛЕНКО НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ
Работа театра «Айкай» не приостановлена, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим концертам. Фото: Сергей Грачев
На ремонтные работы выделили 6 млн рублей. Подробнее
В ГЛАЗОВЕ ВЫПАВШЕЕ ИЗ ТРАКТОРА БРЕВНО НАСКВОЗЬ ПРОБИЛО АВТОМОБИЛЬ
Бревно прошило автомобиль насквозь. Фото: «ВГГС»
К счастью, обошлось без жертв. Подробнее
ОСТАНОВКА НА 50 ЛЕТ ВЛКСМ ЗАРАБОТАЛА
Остановка выполнена в необычном дизайне. Фото: Сергей Грачев
Новый павильон должны были запустить еще в середине августа. Подробнее
ПОЧЕМУ ПОЛОВИНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЖЕВСКА ОСТАЛАСЬ БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ОХРАНЫ
Квалифицированная охрана на входе в школу помогает задержать подозрительных людей. Фото: Лада Иванова
В непростой истории пытаются разобраться общественники. Подробнее