Последние новости Ижевска на утро 23 ноября 2021 года: возобновление диспансеризации в Удмуртии, насквозь пробитый бревном автомобиль и ремонт театра имени Короленко

Работа театра «Айкай» не приостановлена, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим концертам. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 23 ноября. Сегодня днем ожидается небольшой снег и -6°С. Рассказываем последние новости на утро 23 ноября 2021 года одной строкой:

Начальницу управления культуры и спорта в Удмуртии осудили за отмывание денег через подчиненных

ТОП-7 дорогих квартир Ижевска, которые сейчас продаются

Стендапер из Ижевска вылетел из шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

На чемпионате мира по джиу-джитсу победили спортсмены из Удмуртии

У 83-летней жительницы Удмуртии украли 227 тысяч рублей во время проведения «обряда исцеления»

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Удмуртии

Спортсмены из Удмуртии Юлия Каримова и Владимир Кононов поздравили воспитанников ИВК с завершением первого этапа XII Всероссийской спартакиады

Холодный арктический воздух начнет поступать в Удмуртию на текущей неделе

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Глазове

В 2021 году средний житель Удмуртии тратит на алкоголь 1 095 рублей в месяц

Перейдем к подробным новостям:

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРОФОСМОТРЫ ВОЗОБНОВЛЕНЫ В УДМУРТИИ

Диспансеризацию и профосмотры в Удмуртии приостановили с 7 октября. Фото: Александр Бречалов

Также власти республики обсуждают вопрос о возобновлении плановой медицинской помощи. Подробнее

БЫВШИЙ ДРАМТЕАТР ИМЕНИ КОРОЛЕНКО НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ

Работа театра «Айкай» не приостановлена, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим концертам. Фото: Сергей Грачев

На ремонтные работы выделили 6 млн рублей. Подробнее

В ГЛАЗОВЕ ВЫПАВШЕЕ ИЗ ТРАКТОРА БРЕВНО НАСКВОЗЬ ПРОБИЛО АВТОМОБИЛЬ

Бревно прошило автомобиль насквозь. Фото: «ВГГС»

К счастью, обошлось без жертв. Подробнее

ОСТАНОВКА НА 50 ЛЕТ ВЛКСМ ЗАРАБОТАЛА

Остановка выполнена в необычном дизайне. Фото: Сергей Грачев

Новый павильон должны были запустить еще в середине августа. Подробнее

ПОЧЕМУ ПОЛОВИНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЖЕВСКА ОСТАЛАСЬ БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ОХРАНЫ

Квалифицированная охрана на входе в школу помогает задержать подозрительных людей. Фото: Лада Иванова

В непростой истории пытаются разобраться общественники. Подробнее