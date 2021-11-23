13 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

322 человека выздоровели. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 23 ноября в республике выявлено 370 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 20 детей и 63 человека старше 65 лет. Зафиксировано 13 смертей.

322 человека выздоровели, их выписали.

7 676 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 914 - в состоянии средней степени тяжести, 264 – в тяжелом состоянии.

Всего на 23 ноября в Удмуртии зарегистрировано 72 987 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 61 529 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирован 3 164 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 615 597 жителей Удмуртии. Из них 407 083 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 108 124 человека.

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