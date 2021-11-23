Ж/д остановка «Лесозаводская» открылась в Ижевске

С 22 ноября здесь начнут останавливаться пригородные поезда Ижевск – Глазов, Ижевск – Балезино, Ижевск – Ува, Ижевск - Игра. Фото: udmurt.ru

В Ижевске открылся новый железнодорожный остановочный пункт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, остановка «Лесозаводская» позволит дополнительно связать несколько микрорайонов столицы республики, а также разгрузить общественный транспорт.

«Платформа выполнена из современных композитных материалов и оборудована специальным антискользящим покрытием, скамейками, навесом, пандусами, ограждением, системой освещения, навигационными указателями, тактильными наземными указателями для слабовидящих пассажиров. Также в рамках реализации проекта выполнено благоустройство прилегающей территории: асфальтированы пешеходные подходы к платформе и устроены газоны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане высказывали пожелания о появлении платформы еще в 2017 году. На строительство ушло всего 38 дней.

С 22 ноября здесь начнут останавливаться пригородные поезда Ижевск – Глазов, Ижевск – Балезино, Ижевск – Ува, Ижевск - Игра.

Стоимость проезда на участке Ижевск – остановка Лесозаводская составит 28 рублей. Для граждан будут действовать все льготы, установленные в пригородном железнодорожном сообщении.

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