Из Республиканского детского дома в Ижевске сбежал еще один подросток

Парень самовольно покинул территорию Республиканского детского дома. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут Авдеева Михаила 2005 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 21 ноября он самовольно покинул территорию Республиканского детского дома (улица Ухтомского, 21) в неизвестном направлении.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, худощавый, волосы черные, кожа смуглая.

БЫЛ ОДЕТ: черная кофта, синие спортивные штаны с белыми полосками сбоку.

Знающих о его местонахождении просят незамедлительно позвонить на «горячую линию» поисково-спасательного отряда 8 951-195-29-71 или в полицию 02 (с мобильного 102).

Отметим, что днем ранее из этого же детдома сбежала девочка 2005 года рождения. Ее уже нашли.

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