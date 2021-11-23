Пьяный водитель «Калины» получил травмы после вылета с трассы и опрокидывания в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 22 ноября, около 13:40, на 87-м километре автодороги «Ижевск – Ува» в Увинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 42-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел с трассы с последующим опрокидыванием.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» получил травмы», – говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На водителя составили административные протоколы, автомобиль поместили на спецстоянку. Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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