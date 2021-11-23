Ледовый дворец «Ижсталь» не будут реконструировать в этом году

в марте текущего года Варшавский заявлял о скором закрытии дворца на реконструкцию, однако этого не произошло. Фото: Диля Ахмадишина

Сроки начала реконструкции ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске снова перенесли, сообщает IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу базирующегося во дворце хоккейного клуба.

«Реконструкция Ледового дворца запланирована на лето 2022 года за счет федеральных средств. Предыдущие сроки реконструкции были упущены в связи с резким удорожанием на рынке строительных материалов. За основу будет взят проект реконструкции ледового дворца в Барнауле», – рассказал на встрече с болельщиками министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Александр Варшавский (цитата по IZHLIFE).

Напомним, в марте текущего года Варшавский заявлял о скором закрытии дворца на реконструкцию, однако этого не произошло. Впрочем, сроки начала работ сдвигаются далеко не в первый раз. О необходимости реконструкции спортивного объекта говорят с 2017 года.

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