Ледовый дворец «Ижсталь» не будут реконструировать в этом году

в марте текущего года Варшавский заявлял о скором закрытии дворца на реконструкцию, однако этого не произошло. Фото: Диля Ахмадишина
Сроки начала реконструкции ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске снова перенесли, сообщает IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу базирующегося во дворце хоккейного клуба.
«Реконструкция Ледового дворца запланирована на лето 2022 года за счет федеральных средств. Предыдущие сроки реконструкции были упущены в связи с резким удорожанием на рынке строительных материалов. За основу будет взят проект реконструкции ледового дворца в Барнауле», – рассказал на встрече с болельщиками министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Александр Варшавский (цитата по IZHLIFE).
Напомним, в марте текущего года Варшавский заявлял о скором закрытии дворца на реконструкцию, однако этого не произошло. Впрочем, сроки начала работ сдвигаются далеко не в первый раз. О необходимости реконструкции спортивного объекта говорят с 2017 года.
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