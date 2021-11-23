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Общество23 ноября 2021 7:11

Граффити на улице Авангардной в Ижевске начали закладывать серой плиткой

На стене дома были изображены морские обитатели
Анастасия Захарова
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Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Жители Культбазы заметили, что на улице Авангардной, 2 начали закладывать серой плиткой граффити. Раньше там были изображены обитатели подводного мира.

«Всегда было приятно ходить мимо этого здания. Тут еще и библиотека находится — сразу видно, что интересное и творческое пространство. Почему убирают изображение? Очень обидно», — сетует горожанка Любовь.

Как сообщили «Комсомолке» сотрудники одной из организаций, расположенных в доме, фасад пришел в негодность. Из-за этого рисунок находится в ужасном состоянии. Поэтому его закрывают плиткой.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, где в Ижевске можно увидеть необычные граффити. Здесь можно посмотреть первую часть, а здесь — вторую.

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