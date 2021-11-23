В Удмуртии станет больше вице-премьеров и государственных агентств

В структуре правительства Удмуртии произошли изменения. Фото: Диля Ахмадишина

Число зампредов правительства Удмуртии увеличится с шести до девяти, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на выступление главы региона Александра Бречалова на сегодняшней сессии Госсовета.

«Так, отдельный вице-премьер будет курировать работу министерства социальной политики и труда и министерства образования и науки. Появится вице-премьер, отвечающий за деятельность министерства строительства и министерства транспорта и дорожного хозяйства. В подчинении еще одного зампреда будут министерство культуры, министерство по физкультуре и спорту, агентство по госохране объектов культуры и наследия и создаваемое агентство по молодежной политике», – пишет издание.

Эльвира Пинчук продолжит курировать региональное здравоохранение, Анатолий Строков – региональные Минфин и Минимущества. В сфере ведения вице-премьера и одновременно министра сельского хозяйства Ольги Абрамовой останется ее ведомство и ГУ ветеринарии. Сохраняется и пост заместителя председателя правительства — постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ, который сейчас занимает Михаил Хомич.

«Недавно назначенному зампреду Ильяс Ханнанов подчинены комитет по ГО и ЧС, комитет по делам архивов и управление по обеспечению деятельности мировых судей», – отмечает «Ъ-Удмуртия».

Первый вице-премьер Константин Сунцов продолжит курировать экономический блок правительства республики (Минэкономики, Минцифры, Минпромторг и агентство по туризму).

К слову, агентству по туризму, как и агентству по молодежной политике, только предстоит появиться в политической структуре регионального правительства. Об их создании Бречалов заявил на той же сессии госсовета. По его словам (их также приводит «Ъ-Удмуртия»), вопросам туризма и молодежной политики в республике уделяется недостаточно внимания. В настоящий момент за туризм отвечает Минэкономики, еще ранее тему курировал Минкульт. Молодежной политикой на данный момент занимается Минспорт, однако в новейшей истории Удмуртии был период, когда существовало целое министерство по делам молодежи.

Руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов продолжит отвечать за Миннац, за агентство печати и массовых коммуникаций и за комитет по делам ЗАГС.

Минприроды и ГУ по госнадзору будут находиться под прямым управлением председателя правительства Ярослава Семенова.

«Александр Бречалов заявил, что несмотря на увеличение количества ведомств и вице-премьеров в республике продолжится административная реформа, направленная на сокращение расходов на госаппарат», — резюмирует издание.

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