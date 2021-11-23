На два рубля подорожает проезд в общественном транспорте Ижевска

В прошлом году тарифы на проезд подняли сразу на 5 рублей. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 23 ноября, на заседании комиссии по тарифному регулированию Минстроя Удмуртии утвержден новый предельный тариф на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба главы и администрации республики, с 4 декабря текущего года проезд подорожает до 27 рублей, по безналичной оплате – до 25 рублей.

«По словам генерального директора МУП «ИжГЭТ» Андрея Батова, доля безналичного расчета на сегодня составляет 65-68%, соответственно доля за наличную оплату – 35-32%. Дифференциация тарифов по безналичной оплате и за наличные средства позволит стимулировать переход на безналичный расчет», – говорится в сообщении.

Изменение тарифа коснется всех городских маршрутов на территории Удмуртии, но не затронет междугородние поездки. Стоимость проездного билета для граждан, школьников и студентов также увеличится на 8,7%. Пассажиры, которым была предоставлена соцподдержка, продолжат ее получать.

«Прежде чем принять социально-ответственное решение о повышении цены на проезд в общественном транспорте, члены комиссии рассмотрели все обосновывающие этот рост документы, которые предоставили транспортные компании. Основной причиной повышения тарифа является рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы, запчасти, необходимость индексации заработной платы сотрудников и исполнения обязательств по социальным гарантиям и льготам, предусмотренным коллективными договорами», – отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Подчеркивается, что транспортные компании продолжают модернизацию подвижного состава в целях улучшения работы транспорта и создания комфортных условий для пассажиров. В частности, в 2022 году «ИПОПАТ» планирует оснастить весь автобусный парк системами аудиоинформирования об остановках, системами видеонаблюдения и электронными табло с трансляцией маршрутов и остановочных пунктов. В машинах установят оборудование для более удобного безналичного расчета.

«Кроме того, планируется разработать и внедрить мобильное приложение, в котором пассажиры смогут отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме. В компании отмечают, что в следующем году продолжатся работы по косметическому ремонту внутри салонов автобусов», – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году тарифы на проезд подняли сразу на 5 рублей.

СПРАВКА КП

Стоимость проезда на автобусе в некоторых городах и регионах ПФО:

Киров –26 руб. (наличный и безналичный расчет);

Пермский край – 33 руб. (наличный и безналичный расчет);

Башкортостан - 29 руб. за наличный расчет и 24 руб. – за безналичный;

Казань – 35 руб. за наличный расчет и 30 руб. – за безналичный;

Самара – 32 руб. за наличный расчет и 29 руб. за безналичный.

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