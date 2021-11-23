Жителя Ижевска убили за громкий разговор с двумя девушками

Мужчина скончался в больнице спустя две недели после нападения. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ижевчанина, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

«Следствием установлено, что в ночь с 14 на 15 мая 2021 года обвиняемый находился дома в своей квартире ул. Автозаводская в г. Ижевске. Около 2 часов он услышал с улицы шум и увидел из окна возле дома компанию громко разговаривавших молодых людей – 26-летнего мужчину и двух девушек», – говорится в сообщении ведомства.

Разозлившись, обвиняемый вышел из дома с ножом и ударил потерпевшего в живот и в руку. Несмотря на то, что мужчину доставили в больницу и оказали медпомощь, спустя две недели он скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

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