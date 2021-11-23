Жителя Можгинского района Удмуртии подозревают в разбойном нападении на пенсионерку

По версии следствия, на женщину напал ранее судимый житель той же деревни. Фото: Амир Закиров

В вечернее время в Можгинскую районную больницу была госпитализирована 64-летняя жительница одной из деревень. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, она получила множественные ножевые ранения.

«Сотрудниками полиции было установлено, что в дом потерпевшей незаконно проник неизвестный мужчина в медицинской маске на лице и потребовал передачи денежных средств», – говорится в сообщении.

Женщина стала сопротивляться и стянула маску с лица грабителя. Тогда мужчина достал нож и нанес потерпевшей несколько ударов в область головы и тела. После этого он похитил из ее дома около 100 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Личность нападавшего установили, им оказался 47-летний неработающий, ранее судимый односельчанин потерпевший. Мужчину нашли в соседнем населенном пункте, где он скрывался у своего знакомого, и задержали.

Подозреваемый был водворен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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