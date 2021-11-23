Девять депутатов Госсовета Удмуртии выступили против поддержки федерального законопроекта о QR-кодах

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Депутаты Госсовета Удмуртии большинством голосов поддержали федеральные законопроекты, которые касаются регулирования правил допуска граждан на мероприятия и объекты, а также покупки билетов на железнодорожный и авиатранспорт с использованием QR-кодов о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или на основании медотвода. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

«Первый вице-спикер госсовета — руководитель комиссии по здравоохранению Надежда Михайлова призвала депутатов проголосовать за направление положительного отзыва об этих законопроектах, назвав это вопросом национальной безопасности», — пишет издание.

Отмечается, что депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» - всего 9 человек - выступили против законопроекта. 43 депутата проголосовали «за».

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