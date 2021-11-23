В Удмуртии прошел III Слет внутренних тренеров предприятий - участников нацпроекта «Производительность труда»

Слет состоялся в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Фото: предоставлено организаторами

В Удмуртии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным и направленного на повышение эффективности на предприятиях, снижение затрат на выпуск продукции и ускорение протекания процессов.

В рамках нацпроекта для ответственных за внедрение бережливого производства инструкторов предприятий проводятся специальные обучающие тренинги, оказывается методическая поддержка.

В ноябре прошел уже третий Слет внутренних тренеров, в котором приняли участие 30 представителей 11 предприятий. Организатором слета стал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда по Удмуртской Республике.

Знания, полученные на слете, помогут тренерам эффективно внедрять бережливое производство. Фото: предоставлено организаторами

Во время Слета участники узнали о теории решения изобретательских задач, о способах создания и проведения эффективных презентаций, об использовании флипчартов в работе тренера.

Впервые на слете проводилась олимпиада по знаниям бережливого производства. Участники выполняли задания, основанные на известных фактах из книг Джеффри Лайкера, Дэвида Майера, Сигео Синго, Эдварда Деминга по бережливому производству.

Также впервые прошел конкурс эссе по решению проблем. Среди участников выявились 5 победителей в этой номинации – эти работы будут опубликованы и тиражированы.

Слет завершился награждением победителей олимпиады и конкурса эссе, а еще самых активных участников мастер-классов. Состоялся розыгрыш сертификата на Новогоднюю Фабрику офисных процессов, счастливым обладателем которого стало предприятие «Цветы Удмуртии».

Мероприятия Слета оказались полезны. Фото: предоставлено организаторами

«Представители предприятий проявили большую заинтересованность и активность на мероприятии, отметили полезность, а главное, применимость полученных на слете знаний и умений, - отметила тренер фабрики процессов Анастасия Колзина. - Региональный центр компетенций в сфере производительности труда по Удмуртской Республике всегда готов оказывать методическую поддержку инструкторам по бережливому производству при подготовке, сертификации и на этапах внедрении проектов. РЦК желает всем участникам слета творческих успехов и ждет на IV слете!».

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