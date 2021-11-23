Гороскоп на 24 ноября 2021 года: Тельцам стоит отложить важные переговоры, а Рыбам – тщательно спланировать свой день

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Избегайте любых конфликтов. На всех фронтах наблюдается затишье, но звезды намекают, что скоро грянет буря – возможно, уже завтра вечером.
ТЕЛЕЦ
Важные переговоры лучше отложить на пару дней. Кроме того, звезды крайне рекомендуют сменить обстановку.
БЛИЗНЕЦЫ
Идеальный день для занятий спортом и любой физической активности. А вот во всех сферах, где потребуется применить свои интеллектуальные способности, вас ждет полнейшее фиаско.
РАК
День целиком состоит из случайностей и совпадений. Что-либо планировать попросту бесполезно.
ЛЕВ
Хороший день. Высока вероятность, что сам собой разрешится давний конфликт, который долго мешал вам жить.
ДЕВА
Вам стоит проявить внимание к проблемам родных и близких людей. Отмахиваться и оттягивать категорически не стоит.
ВЕСЫ
Смотрите на вещи шире. Вы слишком много ковыряетесь в деталях и частностях.
СКОРПИОН
Максимально неблагоприятный день в финансовом отношении. С осторожностью отнеситесь ко всем вопросам, связанным с деньгами.
СТРЕЛЕЦ
Пора прекращать перекладывать ответственность на других людей и постоянно ждать поддержки извне. Верьте в себя – и тогда у вас все получится и без чьей-либо помощи.
КОЗЕРОГ
Хороший день, чтобы строить планы, да и просто мечтать. Деятельной стороне вашей личности стоит отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ
На работе все будет просто прекрасно. Во многом – благодаря творческому подходу и нестандартному взгляду на рутинные обязанности.
РЫБЫ
Звезды советуют четко распланировать свой день и неукоснительно следовать плану. Это обязательно приведет вас пусть и к локальному, но приятному успеху.
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