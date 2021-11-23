Гороскоп на 24 ноября 2021 года: Тельцам стоит отложить важные переговоры, а Рыбам – тщательно спланировать свой день

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Избегайте любых конфликтов. На всех фронтах наблюдается затишье, но звезды намекают, что скоро грянет буря – возможно, уже завтра вечером.

ТЕЛЕЦ

Важные переговоры лучше отложить на пару дней. Кроме того, звезды крайне рекомендуют сменить обстановку.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день для занятий спортом и любой физической активности. А вот во всех сферах, где потребуется применить свои интеллектуальные способности, вас ждет полнейшее фиаско.

РАК

День целиком состоит из случайностей и совпадений. Что-либо планировать попросту бесполезно.

ЛЕВ

Хороший день. Высока вероятность, что сам собой разрешится давний конфликт, который долго мешал вам жить.

ДЕВА

Вам стоит проявить внимание к проблемам родных и близких людей. Отмахиваться и оттягивать категорически не стоит.

ВЕСЫ

Смотрите на вещи шире. Вы слишком много ковыряетесь в деталях и частностях.

СКОРПИОН

Максимально неблагоприятный день в финансовом отношении. С осторожностью отнеситесь ко всем вопросам, связанным с деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Пора прекращать перекладывать ответственность на других людей и постоянно ждать поддержки извне. Верьте в себя – и тогда у вас все получится и без чьей-либо помощи.

КОЗЕРОГ

Хороший день, чтобы строить планы, да и просто мечтать. Деятельной стороне вашей личности стоит отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

На работе все будет просто прекрасно. Во многом – благодаря творческому подходу и нестандартному взгляду на рутинные обязанности.

РЫБЫ

Звезды советуют четко распланировать свой день и неукоснительно следовать плану. Это обязательно приведет вас пусть и к локальному, но приятному успеху.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вице-спикер Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова назвала федеральные законопроекты о QR-кодах «вопросом национальной безопасности»

Письмо Деду Морозу, Тол Бабаю и другим новогодним чудотворцам: кому и куда могут отправить свои заветные желания жители Удмуртии