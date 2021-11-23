Вице-спикер Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова назвала федеральные законопроекты о QR-кодах «вопросом национальной безопасности»

Первый зампредседателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова. Фото: Сергей Грачев

Первый зампредседателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова прокомментировала сегодняшнее решение депутатов одобрить федеральные законы, касающиеся использования QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде.

«Предлагаемые решения – экстренная и временная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Нормы закона, которые введены представленными изменениями, будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ни для кого не секрет, что медицинские работники уже более двух лет работают в тяжелейших условиях. Их физические и моральные силы истощены. Лучший метод поддержки врачей – своевременная вакцинация и ревакцинация. Сейчас от ответственности каждого из нас зависит, насколько быстро мы сможем справиться с пандемией.

Я рада, что меня услышали и поддержали большинство депутатов. Надеюсь и жители республики поймут, что данный законопроект призван не навредить, а наоборот, защитить и обезопасить здоровье каждого.

Хочу отметить, что это первый подход к законопроекту и мы согласовали его первоначальный вид. Конечно, есть спорные моменты, требующие доработки. Мы понимаем, что еще предстоит большая работа и есть множество нюансов, которые необходимо будет учесть», – заявила она.

Также Надежда Михайлова добавила, что есть люди, переболевшие дома, но не обращавшиеся в больницу, или даже не знавшие, что они переболели. У таких граждан нет справок и QR-кодов, и подобные случи необходимо учесть в итоговом документе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как справиться со стрессом и к чему приводит тревожность: отвечает ижевский психолог

Письмо Деду Морозу, Тол Бабаю и другим новогодним чудотворцам: кому и куда могут отправить свои заветные желания жители Удмуртии