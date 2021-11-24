14 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Выявлено 370 новых случаев коронавируса. Фото:pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 24 ноября в республике выявлено 370 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 40 детей и 60 человек старше 65 лет. Зафиксировано 14 смертей.

264 человека выздоровели, их выписали.

7 865 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 810 - в состоянии средней степени тяжести, 241 – в тяжелом состоянии.

Всего на 24 ноября в Удмуртии зарегистрировано 73 327 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 61 793 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирован 3 178 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 618 500 жителей Удмуртии. Из них 414 157 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 108 544 человека.

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