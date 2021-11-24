В Удмуртии в столкновении «Ауди» и «КамАЗа» погиб пассажир «легковушки»

По факту аварии проводится расследование. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 24 ноября, около 7:00, на 247-м километре участка федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии (около села Чутырь) произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике. По предварительным данным, водитель Audi A6 1984 года рождения двигаясь в сторону поселка Игра, врезался в стоящий на проезжей части «КамАЗ» под управлением мужчины 1967 года рождения.

Пассажир Audi скончался на месте, водителя доставили в больницу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди А6» - мужчина 1969 года рождения, получил смертельную травму, водитель автомобиля «Ауди А-6» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, регулирующие дорожное движение.

По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает!

В соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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