Житель Удмуртии непредумышленно зарезал односельчанина

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима. Фото: СУ СКР по УР
Суд признал доказательства вины 62-летнего жителя Можгинского района достаточными для вынесения приговора, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. Его признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«Как установлено следствием и судом, 13 апреля 2021 года около 10 часов осужденный и его знакомый 46-летний односельчанин по месту жительства в селе Пычас Можгинского района употребляли спиртные напитки, при этом между мужчинами произошла ссора», – говорится в сообщении.
В ходе конфликта осужденный ударил односельчанина ножом в живот. От полученного ранения тот скончался по дороге в больницу.
В рамках расследования допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-биологическая, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
Суд приговорил мужчину к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима.
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