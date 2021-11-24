Убивший сожительницу из ревности житель Ижевска отправится в колонию на 9 лет

Мужчина ударил сожительницу ножом в грудь и шею. Фото: Амир Закиров

Собранные следствием и судом доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 34-летнему ижевчанину, убившему 35-летнюю сожительницу на почве ревности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. 13 марта текущего года мужчина и женщина вместе выпивали в своей квартире на улице 9 Января.

«Около 18 часов между ними произошла ссора на почве ревности со стороны мужчины, в ходе которой он ударил сожительницу ножом в грудь и шею. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», – напомнили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ, был произведен осмотр место происшествия, допрошены свидетели, произведены необходимые судэкспертизы, в том числе медицинская и криминалистическая. Мужчина признал свою вину в полном объеме.

Суд назначил убийце наказание в виде 9 лет исправительной колонии строгого режима.

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