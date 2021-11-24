Жителя Удмуртии осудили за половую связь с несовершеннолетней

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. Фото: pexels.com
27-летнего жителя села Вавож осудили за совершение половых преступлений в отношении девочки подростка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года молодой человек совершил половое сношение в отношении 13-летней девочки. А в период с января по март 2020 совершил с этой же девушкой развратные действия.
Увинский районный суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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