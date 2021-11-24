На улице Комбинатной в Ижевске организуют пешеходный переход

Через данный перекресток проходит ветка железной дороги. Фото: Яндекс.Карты

Власти Ижевска приняли решение об организации нерегулируемого пешеходного перехода на перекрестке улицы Комбинатной и переулка Железнодорожного в Первомайском районе, сообщает IZHLIFE со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте муниципалитета.

«Через данный перекресток проходит ветка железной дороги», – пишет IZHLIFE.

Городские службы должны будут установить на данном участке соответствующие знаки и начертить разметку, а также обустроить подходы к «зебре».

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