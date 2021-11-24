50 наборов токсичных цветных карандашей сняли с продажи в Удмуртии в 2021 году

Региональный Роспотребнадзор предписал снять с реализации 32 упаковки пластилина, 50 наборов цветных карандашей и 50 «лизунов». Фото: pixabay.com

С начала 2021 году в лабораториях регионального Управления Роспотребнадзора было проведено 143 исследования детских игрушек на токсичность. Как сообщает пресс-служба ведомства, исследования на органолептические показатели не выявили ни одного нарушения. Однако санитарно-химическим показателям соответствовали не все игрушки.

«Было проведено 98 исследований на санитарно-химические показатели. Из них 3 (3,06%) не соответствовали установленным нормативам (цветные карандаши – превышение ПДК формальдегида в 5,5 раз и ПДК фенола в 6,8 раз; игрушка «Лизун» превышение ПДК формальдегида в 1,6 раз; пластилин превышение ПДК формальдегида в 3 раза). Несоответствующие исследования детской продукции были установлены в ходе проведения плановых проверок Управления в сентябре 2021 года», – сообщили в ведомстве.

Региональный Роспотребнадзор предписал снять с реализации 32 упаковки пластилина, 50 наборов цветных карандашей и 50 «лизунов». Материалы проверок отправили в Управления по Московской и Тамбовской областям (игрушки были произведены в этих регионах).

СПРАВКА КП:

Формальдегид – яд с общим токсическим действием на организм. Он поражает нервную систему, дыхательные пути, печень, почки, органы зрения, действует как сильный раздражитель на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также выступает сильным аллергеном.

Фенол токсичен, всасывается в кровь через кожу и слизистые оболочки, а затем попадает в ткани и органы. При отравлении фенолом наблюдается слабость, повышенная утомляемость, плохой сон, головные боли, головокружение, нарушения со стороны центральной нервной системы, деятельности желудочно-кишечного тракта, кожный зуд, дерматиты.

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