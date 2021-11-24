Жителя Удмуртии осудили на 15 лет за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери

Сарапульчанин на протяжении восьми лет пользовался беспомощностью своей дочери. Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 ноября, Сарапульский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю города, обвиняемого по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с применением насилия) и по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«Установлено, что подсудимый в период с 2012 по 2020 годы совершал в отношении своей малолетней дочери (2006 г. р.) действия сексуального характера с применением насилия», – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима, а также к двум годам ограничения свободы с установлением ряда ограничений и обязанностей. В течение этих двух лет осужденный будет принудительно наблюдаться и лечиться у психиатра в амбулаторных условиях.

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